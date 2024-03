Rio Acre continua a subir e alcança marca de 17,85 metros acima do leito

A Defesa Civil de Rio Branco, capital do estado acreano, informou que o nível do Rio Acre voltou a subir nesta terça-feira (5/3). As águas chegaram a marca de 17,85 metros, um aumento de 8 centímetros em comparação ao nível registrado ontem.

Em consequência das enchentes dos rios, 19 dos 22 municípios do Acre decretaram situação de emergência, e cerca de mais de 100 mil pessoas foram afetadas pela situação.

Frente ao problema, o governo federal disponibilizou mais de R$ 20 milhões em ajuda aos atingidos pelas enchentes no estado, sendo R$ 4 milhões destinados à capital Rio Branco.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de fevereiro e 4 de março. Além da ajuda financeira, uma comitiva de apoio, comandada pelos ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, foi enviada para acompanhar a situação.

“No @midregional, todos os 16 planos de ajuda humanitária dos municípios acreanos enviados ao ministério nesses últimos dias já foram aprovados. Com isso, cerca de R$24 milhões serão liberados para compra de água, comida, combustível, entre outros itens de primeira necessidade”, ressaltou, ontem, o ministro Waldez Góes na rede social X (antigo Twitter).

Estivemos no Acre, junto com as equipes da Defesa Civil, a ministra @MarinaSilva e o governador Gladson Cameli, visitando as comunidades mais afetadas pelas chuvas e, em consequência, pela segunda maior cheia da história do Estado. pic.twitter.com/lduSIWnpOi — Waldez Góes (@waldezoficial) March 4, 2024

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro