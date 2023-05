CB Correio Braziliense

As campanhas de imunização contra a gripe (Influenza), a covid-19 e a vacinação de rotina continuam no Distrito Federal. Nesta semana, a população conta com mais de 100 unidades de saúde espalhadas pela capital federal que oferecem as doses. Para a aplicação, é necessário comparecer ao posto com documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacina. Caso a pessoa não tenha cartão de vacina, será produzido um novo.

No DF, é aplicada a vacina da Pfizer bivalente, contra o novo coronavirus, nas pessoas com 18 anos ou mais, além de moradores de instituição de longa permanência com 12 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas, também a partir dos 12 anos; e gestantes e puérperas, inclusive as menores de 18 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), as pessoas imunocomprometidas precisam levar laudo ou relatório médico comprobatório.

Para tomar a dose, é necessário levar o cartão de vacina onde constem as aplicações já recebidas de covid-19. A Pfizer bivalente será aplicada a partir de quatro meses da última dose de reforço ou da segunda dose. Quem não tiver iniciado o esquema vacinal, deverá procurar um posto de saúde para a aplicação das doses iniciais.

Para combater a influenza, a imunização é para todas as pessoas com pelo menos seis meses de idade. Na vacinação de rotina, estão disponíveis 19 vacinas, como doses contra a Pólio, Sarampo, Meningocócica C e ACWY, Pneumocócica, Tríplice Viral, Penta, entre outras.

O horário de funcionamento dos postos de saúde é das 8h às 17h. Algumas unidades contam com vacinação noturna contra a covid-19, além de aplicação no modelo drive-thru.

Confira a lista de postos abaixo:

Vacinação contra a covid-19:

Vacinação de Rotina e Sarampo

Vacinação Influenza



