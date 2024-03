No Dia Internacional da Mulher, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) decidiu que todas as operações de fiscalização desta sexta-feira (8/3) serão comandadas por mulheres. Muitas agentes já comandam as equipes, mas essa será a primeira vez que o comando será totalmente feminino. A iniciativa, no entanto, gerou uma série de críticas nas redes sociais.

"Parabéns para a mente brilhante que deu a ideia dessa péssima homenagem", disse uma internauta. "As mulheres mereciam folga", comentou outra. "O dia é das mulheres e quem ganha folga são os homens?", indagou uma terceira internauta.

Após a repercussão, o Detran-RJ se pronunciou sobre o caso. "Folga nada. Eles (os homens) estão trabalhando dobrado sob o comando das nossas incríveis agentes de fiscalização. Elas estão coordenando todas as operações e não dão moleza não", disse o órgão.

Veja a repercussão: