Aranha-armadeira se esconde em caixa de brinquedo e pica garoto de 3 anos

Um vídeo feito por uma mãe de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais neste fim de semana e tem servido de alerta sobre os riscos em encontrar uma aranha-armadeira dentro de casa. Nas imagens, ela relata que o animal se escondeu dentro da caixa de brinquedo do filho dela, de 3 anos.

“Ontem meu filho de três anos foi picado por uma aranha-armadeira. Ele teve reação alérgica imediata e empolou todo o corpo e ficou sentindo muita dor. Mas ele foi medicado e graças a Deus acordou bem”, disse a mãe no vídeo. “Mas fica de alerta”, disse.

Nas imagens, ela mostra a aranha no meio dos brinquedos, quase despercebida por ser da mesma cor da caixa de brinquedos.

Veja o vídeo:

Ao g1, a mãe do menino, Ellen Martins, contou que a criança estava brincando quando gritou e disse que um bicho o picou. Chorando, começou a ficar muito vermelho, com o corpo manchado e sentindo muita dor. Após avaliação médica, melhorou.

Cuidados com a aranha-armadeira

O vídeo foi analisado pelo biológo Matheus Mesquita, do Rio de Janeiro — o homem também é influenciador e dá dicas para lidar com animais selvagens.

“Olha, talvez essa moça não sabe a sorte que o filho dele teve. Essa é a aranha mais peçonhenta do Brasil, das Américas e uma das mais venenosas do mundo. O veneno dela mexe com nossa pressão arterial e nossos batimentos cardíacos. Então se a pessoa for cardíaca ou se for uma criança, o risco de morte existe”, pontuou.

O biólogo fala que a aranha é defensiva e se ver alguém próximo dela vai picar. A picada é considerada uma das mais dolorosas do mundo e o profissional diz que o menino foi “guerreiro resistindo à picada”.

“O bom é que os pais colocaram a aranha no pote e devem ter levado ela ao hospital para identificação dos médicos, para um tratamento correto. Até porque existe um soro, um antiveneno para picada da aranha-armadeira. Então se você tem certeza que foi picadeiro por um bicho desse, tem que chegar no hospital e o médico vai te dar esse soro”, diz.