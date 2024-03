O concurso 2.699 da Mega-Sena sorteará R$ 12 milhões na noite desta terça-feira (12/3). O sortudo ou sortuda que levar o prêmio para casa poderá comprar mais de 100 carros zero km, a depender do modelo escolhido.

Com o valor do prêmio, é possível comprar 166 Fiat Mobi, tendo como base o preço divulgado pela marca, R$ 71.990. Com 12 milhões, também é possível comprar 40 BMWs X1, com preço médio de R$ 299.950 — ou, se preferir, 22 Chevrolet Camaro, veículo que custa a partir de R$ 532.340.



Fiat mobi (foto: Fiat/Divulgação)

Para os amantes de luxo, R$ 12 milhões podem comprar ainda duas Lamborghinis Urus Perfomance 2023 zero km, visto que cada uma não sai por menos de R$ 4.095.000. Depois da compra, ainda sobrariam R$ 3,8 milhões na conta.

O sorteio da Mega-Sena ocorre às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, e é transmitido ao vivo nas redes da Caixa Econômica Federal.