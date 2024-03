Onda de calor: veja as temperaturas mais altas registradas até agora

Com alerta de onda de calor em vários estados brasileiros, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou as temperaturas mais altas registradas no país na terça-feira (12/3). Das 10 cidades com maiores temperaturas, três estão em estado sob alerta de temperaturas extremas.

Emitido na terça-feira, o alerta laranja, que significa perigo de onda de calor, vale para Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O risco de temperaturas altas vai até sexta-feira (15).

Contudo, o município de Pão de Açúcar, em Alagoas, foi o que apresentou a maior temperatura, batendo 39,6°C no dia. As cidades de Cipó e Ribeira do Amparo, na Bahia, e Boa Vista, em Roraima, também tiveram temperaturas altas, mesmo sem o alerta da onda de calor — 38,6°C, 38,2°C e 38,1°C, respectivamente.

As cidades que mais apresentaram altas temperaturas e que estavam na zona de risco da onda de calor foram em Mato Grosso do Sul, representando três de das 10 cidades com maiores temperaturas: Corumbá (38,8°C), Jardim (38,5°C) e Aquidauana (37,8°C).

Nesta quarta-feira (13), o Inmet atualizou o alerta de onda de calor para o Brasil, tirando São Paulo da previsão. Assim, os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão mais no risco de altas temperaturas.

Dicas para proteger-se do calor:



Proteção, chapéu, protetor, camisa;



Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;



Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha; sensível e até com bolhas. Use protetor solar;



Use chapéus e óculos escuros;



Proteja as crianças com chapéu de abas;



Use roupas leves e que não retêm muito calor;



Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;



Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;



Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;



Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.