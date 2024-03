Neste sábado (16/3), a região de Santa Maria receberá o Dia D de combate à dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), 10 carros da Vigilância Ambiental vão percorrer as ruas da região administrativa para aplicação do "fumacê".

Além disso, 30 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (Avas) e 180 bombeiros militares farão visitas domiciliares, para identificar focos do mosquito Aedes aegypti. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, pediu que a população se engaje nas ações contra a dengue, abrindo a porta aos agentes e ajudando a eliminar os mosquitos.

Na mesma oportunidade, a Secretaria de Saúde fará parte da 24ª edição do programa "GDF Mais Perto do Cidadão", das 9h às 16h também deste sábado (16/3), em uma estrutura montada ao lado da Agência do Trabalhador de Santa Maria.

De acordo com a pasta, haverá ações de atendimento a pessoas com sintomas de dengue, educação em saúde bucal e aplicação de vacinas em pessoas de todas as faixas etárias — exceto as doses contra a dengue e a BCG — conforme o calendário de imunização.

*Com informações da Agência Brasília