Dengue: Prefeito de São Paulo assina decreto de situação de emergência

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assinou um decreto que declara situação de emergência na capital paulista, nesta segunda-feira (18/3), devido ao aumento no número de casos de dengue. A cidade atingiu a marca de 414 casos para cada 100 mil habitantes. O número ultrapassa os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para caracterizar uma situação epidêmica, que é de 300 casos por 100 mil pessoas.

A decisão de declarar estado de emergência foi baseada na explosão de casos observada nas últimas duas semanas. No dia 5 de março, a cidade registrava uma incidência de 209,7 casos a cada 100 mil habitantes, ainda abaixo do limiar que levaria ao decreto de emergência. De acordo com dados divulgados pela prefeitura, São Paulo registrou 46.721 casos confirmados de dengue, resultando em 11 mortes.

Dos 96 distritos da cidade, mais da metade está atualmente enfrentando uma epidemia de dengue, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente da prefeitura, são 51 distritos nessa situação. A zona norte se destaca como a região com o maior número de distritos com incidência superior a 300 casos por 100 mil habitantes, seguida pelas regiões leste, oeste, sudeste e sul.

