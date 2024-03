Vídeo flagra ataque sexual em elevador

Um vídeo que mostra um homem apalpando uma mulher, à saída do elevador em um prédio comercial de Fortaleza, causou grande repercussão, ontem, nas redes sociais. O assessor de investimentos Israel Leal Bandeira foi flagrado por câmeras de segurança assediando a nutricionista Larissa Duarte. O ataque aconteceu em 15 de fevereiro, mas somente veio à tona depois que a jovem registrou boletim de ocorrência.

O flagrante foi captado pelo circuito de câmeras do edifício Scopa Platinum Corporate, no bairro da Aldeota, na capital cearense. O equipamento que está instalado no elevador registra claramente o momento em que Larissa cruza a porta e Israel aproveita para tocá-la.

Larissa relatou que havia terminado de trabalhar quando pegou o elevador para deixar o prédio. Israel já estava na cabine e os dois desceram sozinhos.

"Quando aconteceu, fiquei em choque, sem acreditar. Xinguei, chutei o elevador na porta de fora, chorei, senti raiva, me senti impotente. Estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não bastou para esse maníaco. E isso é o que acontece todos os dias (se não pior) com várias mulheres por aí", relatou Larissa, que postou os vídeos numa conta que mantém em uma rede social.

Em coletiva de imprensa ao lado dos advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, ela afirmou pretender que Israel "pague pelo que fez e sirva de exemplo para outros homens não fazerem o que bem entenderem. É isso que quero passar para outras mulheres, para denunciar, expor a situação".

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza investiga o episódio, enquadrado como crime contra a dignidade sexual — cuja pena vai de três a seis anos de prisão.

Os vídeos mostram que Israel ainda tentou fugir, uma vez que Larissa passou a protestar em voz alta contra o ataque que sofrera. Nas imagens, é possível ver que, já na garagem do prédio, ele se dirige correndo para o carro, manobra apressado e deixa o local. As câmeras, porém, registraram a placa do veículo.

Por causa da repercussão, Israel foi afastado das atividades da M7 Investimentos, onde atuava. Por meio de nota, a empresa afirmou que "o referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes" — acrescentando que "repudia" qualquer ato de violência, abuso ou importunação.