Alerta vermelho: Inmet indica chuvas extremas e "grande perigo" no Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica "grande perigo", para todo o estado do Rio de Janeiro, o sudeste de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e o leste de São Paulo. Entre sexta-feira (22/3) e domingo (24/3), são esperados temporais para região, com índices de chuva superior ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h.

De acordo com o Inmet, há ainda grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

Alerta vermelho (foto: Inmet/Reprodução)

Outras regiões do Brasil também estão sob alerta. Em laranja, que indica "perigo", estão parte do Pará e o noroeste do Maranhão, bem como Mato Grosso do Sul, uma parte do sul de Mato Grosso, sul de Goiás e de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Para essas regiões, são esperadas chuvas entre 30 a 100mm/dia e ventos entre 60 a 100 km/h.

Em amarelo, que indica "perigo potencial", estão o Distrito Federal e os estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Amapá, Goiás, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais. O aviso alerta para chuva até 50mm/dia e ventos de até 60km/h.

Alertas laranja, amarelo e vermelho (foto: Inmet/Reprodução)