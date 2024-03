Robinho: defesa recorre ao STF para evitar prisão

A defesa do ex-jogador de futebol Robinho protocolou um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para ele responder em liberdade à condenação por estupro de uma jovem na Itália. O recurso é sob à decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou nesta quarta-feira (20/3) a homologação da pena de prisão do atleta no Brasil.

De acordo com defesa, o ex-jogador aguardou em liberdade todo o processo de homologação e não representou risco à aplicação da legislação.

Os advogados pedem que o STF suspenda a execução da pena, determinada pelo STJ, até que se encerrem as possibilidades de recurso. A defesa alega ainda que tem chances de o STF reverter o entendimento do STJ pois o pedido da Itália fere a Constituição.



A defesa também afirma que na época em que o crime foi cometido, não havia leis no Brasil que autorizassem a transferência para o território nacional de penas no exterior. Ou seja, alegam que a lei estaria retroagindo para prejudicar o jogador.

O ex-jogador foi condenado pelo crime de estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, na Itália. O caso aconteceu em 2013. Em março do ano passado, o relator do caso, ministro Francisco Falcão, determinou cautelarmente que Robinho entregasse o seu passaporte ao STJ.

O pedido para que Robinho cumpra pena no Brasil veio da justiça da Itália, após a extradição do jogador ser negada. Em novembro de 2023, o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou a favor da prisão do atleta.

O caso foi julgado agora pela Corte Especial do STJ, formada pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal.

Votaram a favor da homologação da pena:

Francisco Falcão (relator do caso);

Humberto Martins;

Herman Benjamin;

Luis Felipe Salomão;

Mauro Campbell Marques;

Isabel Gallotti;

Villas Bôas Cueva;

Antonio Carlos Ferreira;

e Sebastião Reis Junior.

E contra:

Raul Araújo;

Benedito Gonçalves