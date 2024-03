O Brasil chegou a marca de 2.010.896 de casos prováveis de dengue e 682 óbitos pela doença, de acordo com a atualização desta quinta-feira (21/3) do painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Os dados mostram que as mulheres são a maioria entre as vítimas, com 55,5%. Em relação a idade, o maior número de pacientes está na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Foram confirmadas mais 53 mortes desde a última atualização do painel, na terça-feira (19/3). Ainda há mais 1.042 mortes em investigação.

A coeficiente de casos da doença no Brasil agora é de 990,3 a cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal é a área com maior incidência de casos prováveis. São 5725,8 casos por 100 mil habitantes. O total de casos em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde, é de 161.299 na capital federal.

Vacinas



Em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) na terça-feira (19/3), a ministra da Saúde Nísia Trindade, prometeu aos municípios mais vacinas contra a doença e mais agilidade no repasse de recursos. Segundo ela, as cidades que já contataram a pasta e têm decreto de emergência terão prioridade na ordem de distribuição.



*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori