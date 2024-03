Espírito Santo decreta estado de emergência em 10 cidades após chuvas

Chuvas nos Espitiro Santo causa alagamento em ao menos 10 cidades da região sul do estado - (crédito: Reprodução/Instagram Corpo de Bombeiros Militar do ES) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), decretou, neste sábado (23/3), situação de emergência em pelo menos 10 municípios da região sul do estado. Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã, o chefe do Executivo capixaba afirmou que não esperaria os prefeitos anunciarem estado de calamidade e resolveu se adiantar, publicando o decreto menos de 24 horas após o início das chuvas.



“Essa situação que a gente está vivendo exigiu uma mobilização forte. Nossas equipes estão nos municípios desde a madrugada, fazendo atendimentos”, afirmou Casagrande. De acordo com o governador, a situação começou a se agravar no fim da noite de sexta-feira (22/3) e se estendeu pela madrugada, com volumes de chuva surpreendentes.

A previsão do tempo indicava uma chuva de 100 a 120 milímetros, mas o acumulado chegou a 300 milímetros em algumas regiões. Com isso, pelo menos 1.200 pessoas ficaram desalojadas nas mais de 10 cidades capixabas atingidas pelo temporal. Além disso, houve registro de sete pessoas desaparecidas e quatro mortes no município Mimoso do Sul.

“Infelizmente, temos notícias de pessoas desaparecidas. Ainda não é oficial o que aconteceu, de forma definitiva, com essas pessoas, mas temos informações dos prefeitos que pessoas podem ter perdido a vida ou estão desaparecidas”, informou Casagrande.

Até o momento, não há registro oficial de mortos ou feridos, mas deslizamentos, alagamentos e enxurradas contribuíram para agravar a situação na região sul do estado. O decreto deve abarcar as cidades de Mimoso do Sul, Vargem Alta, Apiacá, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, Bom Jesus do Norte, Alegre, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves, Atílio Vivácqua e São José do Calçado.

O município de Vargem Alta, que fica 80 quilômetros ao sudoeste da capital, Vitória, tem o maior número de desalojados: mil. Em seguida, aparecem Guaçuí, com 200; Alfredo Chaves, 4; e uma pessoa em Mimoso do Sul. Em várias cidades há registros de ruas alagadas, comércios atingidos pela água, deslizamentos, queda de árvores e barreiras. As rodovias BR-101, BR-482, ES-483, ES-297, ES-181, ES-185, ES-391 e ES-489 têm interdições.

De acordo com o governador, a prioridade, neste momento, é resgatar as vítimas atingidas pelas chuvas. Casagrande informou ainda que telefonou para o ministro da Integração, Waldez Góes, para informá-lo da situação na região.