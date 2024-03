Chuva arrasta caminhão do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo

Mimoso do Sul, cidade do interior do Espírito Santo, já registrou o acumulado de 231,8mm de chuvas nas últimas 24 horas. O temporal que atingiu o sul do estado fez com que grande parte do esperado para o sábado inteiro fosse observado ainda pela manhã. No município, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi arrastado pela enxurrada que alagou ruas do local.

De acordo com a corporação, os militares estavam atendendo ocorrências na região quando estacionaram a viatura e seguiram até o local do atendimento de um bote. O nível da água subiu rapidamente e atingiu a veículo, que foi arrastado pela enchente.

Nenhum dos militares que atuam no local foram atingidos, eles seguiram atendendo ocorrências no município após o incidente.