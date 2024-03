Caso Marielle: presos chegam a Brasília e ficarão na Penitenciária Federal

Os três presos neste domingo (24/3) acusados de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (PSol/RJ) desembarcaram em Brasília por volta das 16h.

Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior passaram por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do DF e serão transferidos para o Presídio Federal do Distrito Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) assinou a prisão preventiva dos suspeitos. A decisão de Moraes passará por referendo em sessão virtual da Primeira Turma do STF, a ser realizada na segunda-feira (25/3), de 0h às 23h59.



