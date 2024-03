Chuvas no ES deixam 15 mortos e milhares desalojados; Lula presta solidariedade

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) do Espírito Santo informou, neste domingo (24/3), que foram confirmadas 15 mortes, sendo 13 em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá, em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Além disso, 4.481 pessoas estão desalojadas e mais de 200 perderam suas casas e estão em abrigo público.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou, no sábado (23/3), situação de emergência nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. O chefe do Executivo estadual fez um sobrevoo e visitou o município de Mimoso do Sul, uma das cidades mais atingidas pela enxurrada.

"Vimos em Mimoso do Sul uma situação caótica, porque a cidade está sem comunicação devido à falta de energia, que precisou ser cortada. Nosso esforço é para que a gente possa retomar os serviços essenciais, além de resgatar as pessoas nas áreas alagadas e dar alimentação aos atingidos em todas as cidades. Toda a equipe de governo está envolvida neste trabalho de assistência", afirmou o governador.









Casagrande também ressaltou que o governo federal ofereceu ajuda. "Acabei de receber a ligação do presidente Lula, que expressou sua solidariedade à nossa população capixaba e reafirmou o apoio do governo federal para juntos superarmos mais esse desafio", disse o governador.

Nas redes sociais, Lula prestou solidariedade às vítimas e pontuou que situações como as que atingem o Espírito Santo são intensificadas pelas mudanças climáticas. "O sofrimento das famílias que perdem parentes, bens e suas casas em decorrência das chuvas fortes tocam o país. Tragédias que se intensificam com as mudanças climáticas. Estamos trabalhando desde o ano passado para fortalecer a Defesa Civil e assistência do governo federal em momentos de crise, e também para aumentar os recursos de obras de prevenção", comentou o presidente.

"O governo federal se solidariza com as famílias afetadas e as vidas perdidas e está em contato constante com os governos estaduais e municipais para proteger, prevenir e reparar os danos das enchentes", comentou Lula.

Previsão do tempo

Para este domingo, a previsão da Defesa Civil é a de que em trechos da região Sul do Espírito Santo e sul da Região Serrana há a probabilidade de 60% para acumulados de chuva de 10 a 30 milímetros. Nas demais regiões, há chance de 60% para 2mm a 10mm em alguns trechos, sendo que pontos isolados podem acumular 10mm a 30mm de chuva.

Já na segunda-feira (25/3), trechos da região Sul e sul da Região Serrana terão até 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 10mm a 30 mm. Nas demais regiões, as chances ficam entre 50 e 60% para 2mm a 10mm de chuva.

Mimoso do Sul, cidade do interior do Espírito Santo, já registrou o acumulado de 231,8mm de chuvas nas últimas 24 horas. O temporal que atingiu o sul do estado fez com que grande parte do esperado para o sábado inteiro fosse observado ainda pela manhã. No município, vários veículos foram arrastados pelo temporal, incluindo um caminhão do Corpo de Bombeiros.

