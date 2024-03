Sobe para 20 os mortos pelas chuvas no ES; governador pede ajuda federal

O número de mortos no Espírito Santo chega a 20 após fortes chuvas que atingiram o estado entre a noite de sexta-feira (22/3) e a madrugada de sábado (23). De acordo com o boletim da Defesa Civil, mais uma vítima das chuvas foi acrescentada à lista de desaparecidos, que já soma 4 pessoas. O governador Renato Casagrande (PSB) chegou nesta terça-feira (26) a Brasília para entregar o relatório inicial dos prejuízos causados pelo temporal nas 13 cidades capixabas em reunião com ministros de Estado e com os presidentes do Congresso e da Câmara.

“Iniciando o dia em Brasília. Nossa principal pauta é o encontro com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar das ações de recuperação dos municípios afetados pelas chuvas no ES. Também nos reuniremos com os governadores do Sul e Sudeste, com os ministros Haddad e Lewandowski, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira”, escreveu nas redes sociais.

Ainda segundo o governador, o Exército está sendo deslocado para auxiliar na entrega de doações aos atingidos na região.

O número de desalojados no estado já chega a 7.296. Grande parte está em Apiacá, 4 mil, e Bom Jesus do Norte, 3 mil. De acordo com o boletim da Defesa Civil, nas últimas 24 horas foram registrados fortes chuvas nos municípios de João Neiva, Cachoeira de Itapemirim e Rio Bananal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuvas para esta terça é de 60%, com volume entre 30 e 50 milímetros, além de risco de fortes tempestades.