Morre o jornalista Roberto Godoy, aos 75 anos, em Campinas (SP)

O jornalista Roberto Godoy morreu, nesta sexta-feira (29/3), aos 75 anos, em Campinas (SP). Godoy era especialista em assuntos militares e teve passagens pelas redações do Correio Popular e o Estado de S. Paulo, que confirmou a morte dele em decorrência de um câncer.

Nascido em Campinas em 1949, Godoy começou a trajetória no jornalismo na redação do Correio Popular e depois seguiu para o Estado de S. Paulo, onde passou por vários cargos incluindo repórter e editor da Agência Estado.

Notório pelo conhecimento sobre defesa e segurança, Godoy trabalhou também na área do jornalismo de ciência, onde reportou vários fatos e avanços tecnológicos.

Roberto foi agraciado também por vários prêmios na carreira como três prêmios jornalísticos do Centro das Indústrias (Ciesp Campinas) e o Esso, com a reportagem Nasce o primeiro computador da América Latina.

Nas redes sociais, colegas de profissão lamentaram a morte de Godoy. O comentarista Guga Chacra afirmou que o jornalista era uma pessoa genial. "Foi uma honra ter trabalhado com ele no Estadão e entrevistado na Globonews", afirmou.

"Não existe um foca do Estadão que, como eu, não foi marcado pelo sorriso e pelas conversas de Roberto Godoy na redação em São Paulo", escreveu o repórter do Estado de S. Paulo Daniel Weterman, no X (antigo Twitter).



Confira outras manifestações:

