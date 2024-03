Confira cinco tipos de pedras para usar em bancadas

A escolha correta da pedra da bancada torna a decoração mais elegante (Imagem: Mariana Bulcão | Projeto Camilla Bischoff) - (crédito: EdiCase - Decoração -> Revista do CB) EdiCase EdiCase

A pedra da bancada, seja na cozinha, no banheiro ou na área gourmet, desempenha papéis fundamentais tanto estéticos quanto funcionais. Esteticamente, ela contribui significativamente para o visual do ambiente, proporcionando uma sensação de elegância e sofisticação. Quanto à funcionalidade, oferece durabilidade e resistência, suportando o uso diário e proporcionando uma superfície sólida para atividades como preparação de alimentos, higienização e entretenimento.

Por isso, a seguir, a arquiteta Camilla Bischoff explica sobre os principais tipos de pedras e lista as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Confira!

1. Mármore

O mármore é uma escolha clássica e atemporal, conhecido por sua beleza e elegância, disponível em uma variedade de cores e padrões. Ele é altamente durável e pode ser usado em uma variedade de aplicações, desde bancadas de banheiro até pisos e revestimentos de paredes.

Vantagens: elegância e beleza atemporal, adicionando um toque de luxo a qualquer espaço.

Desvantagens: menos resistente a manchas e arranhões em comparação com outros materiais, exigindo cuidados extras de manutenção. Dessa maneira, não é indicado para cozinhas.

2. Granito

Assim como o mármore, o granito é uma pedra natural muito procurada devido à sua durabilidade e variedade de cores e padrões. Ele é frequentemente usado em bancadas de cozinha, área gourmet, banheiro e áreas de trabalho devido à sua resistência a arranhões e manchas.

Vantagens: extrema durabilidade e resistência a arranhões, calor e manchas, ideal para áreas de alto tráfego como cozinhas.

extrema durabilidade e resistência a arranhões, calor e manchas, ideal para áreas de alto tráfego como cozinhas. Desvantagens: pode ser mais suscetível a rachaduras se não for instalado corretamente devido à sua natureza porosa.

3. Quartzo

O quartzo é uma opção popular para quem busca durabilidade e baixa manutenção. Feito de quartzo natural misturado com resinas e pigmentos, o material oferece uma ampla gama de cores e padrões. Ele é frequentemente usado em bancadas de cozinha e banheiro.

Vantagens: grande variedade de cores e padrões disponíveis, além de ser resistente a manchas e fácil de limpar.

grande variedade de cores e padrões disponíveis, além de ser resistente a manchas e fácil de limpar. Desvantagens: pode ser menos resistente ao calor do que o granito; portanto, é importante usar suportes de panelas para evitar danos.

4. Pedra Sabão

Essa pedra natural tem sido cada vez mais procurada devido à sua beleza única e ao seu acabamento suave ao toque. Ela é frequentemente usada em bancadas de cozinha e banheiro.

Vantagens: textura suave e agradável ao toque, com uma aparência única e rica que adiciona charme e originalidade a qualquer espaço.

textura suave e agradável ao toque, com uma aparência única e rica que adiciona charme e originalidade a qualquer espaço. Desvantagens: menos resistente do que outras opções de pedra, sendo mais propensa a arranhões e danos se não for cuidada adequadamente.

5. Corian

É uma superfície sólida feita de uma mistura de minerais naturais e resinas acrílicas. Ele é conhecido por sua versatilidade e durabilidade, além de oferecer uma ampla variedade de cores e acabamentos.

Vantagens: versatilidade para criar designs personalizados e integrar pias e cubas sem vincos visíveis, oferecendo uma estética moderna e limpa.

versatilidade para criar designs personalizados e integrar pias e cubas sem vincos visíveis, oferecendo uma estética moderna e limpa. Desvantagens: menos resistente a arranhões e ao calor do que algumas opções de pedra, exigindo cuidado extra ao usar panelas quentes e objetos afiados, além de ter um custo maior do que a maioria das pedras. Assim, ele não é muito indicado para área gourmets e cozinhas.

Cada estilo de decoração combina com um tipo de pedra (Imagem: Mariana Bulcão | Projeto Camilla Bischoff)

Como combinar as pedras com o estilo de decoração?

Para quem gosta do estilo clássico/elegante, a arquiteta explica que as pedras mais indicadas são o mármore, nas cores branco ou creme. "Ele é ideal para criar uma atmosfera sofisticada e atemporal, harmonizando com móveis e acessórios de estilo clássico", revela. Além desse, Camilla também indica o granito preto absoluto. "A pedra adiciona um toque de luxo e drama, especialmente em cozinhas e banheiros, destacando-se com armários de madeira escura e metais polidos", afirma.

No caso do moderno/minimalista, a especialista diz que o quartzo cinza e preto é a melhor opção, pois "proporciona uma base neutra e elegante para um design contemporâneo, complementando linhas limpas e minimalistas de móveis e acessórios".

Mas se você prefere a decoração escandinava ou rústica/industrial, ela indica o corian branco/cinza ou o granito no tom verde/marrom e pedra sabão em tons terrosos, respectivamente. Isso porque a pedra corian combina perfeitamente com a estética clean e minimalista do estilo escandinavo, proporcionando uma sensação de luminosidade e serenidade.

Enquanto isso, o granito nas tonalidades citadas oferece ao ambiente rústico a sensação de calor, complementando os materiais utilizados na decoração. "Já a pedra sabão em tom terroso imprime uma atmosfera acolhedora e orgânica, trazendo uma sensação de conexão com a natureza em ambientes industriais ou rústicos", completa a arquiteta.

Limpeza e durabilidade

Para maior durabilidade e beleza das pedras, é imprescindível a manutenção regular, começando sempre com uma boa limpeza. "Para as pedras em geral, a limpeza pode ser realizada com água morna e sabão neutro ou detergente específico para pedras naturais. Evite usar nelas produtos de limpeza ácidos", esclarece Camilla.

Para evitar manchas, a arquiteta recomenda a aplicação de um selante ou impermeabilizante adequado para proteção contra manchas. "Porém, caso ocorra alguma mancha, tente limpá-las imediatamente com uma solução de água e detergente ou um removedor específico para o tipo de pedra. Evite deixar derramamentos de líquidos por longos períodos, pois podem penetrar na pedra e causar manchas permanentes", explica a profissional, ressaltando que para pedras menos resistentes ao calor, é indicado o uso de suporte de panelas para evitar danos, como trincas.

Se o problema é o aspecto das pedras mais antigas, Camilla Bischoff diz que é possível recuperá-las. "Para isso é preciso usar algumas técnicas, como polimentos e lixamentos que irão remover danos mais profundos. Sempre recomendo, para esses casos, a contratação de profissionais mais experientes e qualificados para a realização do serviço", finaliza a profissional.

Por Ana Claudia Dantas

Saiba Mais Revista do Correio Saiba como pintar os cabelos sem danificar os fios

Saiba como pintar os cabelos sem danificar os fios Revista do Correio Confira cinco dicas para reformar móveis de madeira em casa

Confira cinco dicas para reformar móveis de madeira em casa Revista do Correio Confira 7 sintomas de doenças renais em animais de estimação

Confira 7 sintomas de doenças renais em animais de estimação Revista do Correio Conheça as 10 raças de gato mais fofas do mundo

Conheça as 10 raças de gato mais fofas do mundo Revista do Correio Chefs ensinam receitas para a Sexta-feira Santa

Chefs ensinam receitas para a Sexta-feira Santa Revista do Correio Confira sete tipos de chakras e como eles influenciam as emoções