Horóscopo semanal: previsão dos signos de 1º a 7 de abril de 2024

Os próximos dias serão voltados para a organização de sentimentos (Imagem: Mara Fribus | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Astrologia - Diversão e arte) EdiCase EdiCase

No meio da semana, o Sol fará um aspecto positivo com a Lua, indicando uma fase que favorecerá os inícios, mas que também trará propensão a ações impulsivas. Mercúrio entrará em movimento retrógrado no dia 01, o que sugere um período relevante para revisar as ações, bem como a possibilidade de uma comunicação agressiva. O planeta também fará aspecto tenso com Plutão, indicando a importância de revisitar dores e feridas internas na intenção de ressignificá-las.

Vênus seguirá em Peixes e fará conjunção com Netuno. Esses movimentos favorecerão o contato com as artes e a busca por mais beleza e compaixão nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, eles apontam para a tendência a criar muitas fantasias e ilusões em relação ao outro, o que poderá gerar frustrações.

Marte seguirá em conjunção com Saturno no signo de Peixes, sugerindo uma etapa voltada para a organização dos sentimentos mais profundos e para a necessidade de lidar com os fantasmas internos. Além disso, haverá a possibilidade de ações confusas, assim como o aumento da autocobrança e da rigidez.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Período de bastante vitalidade em sua vida. Você terá mais motivação e energia para ir em busca das suas realizações, iniciar novos ciclos e cuidar da saúde. Todavia, essa energia poderá te levar a ter dificuldades para concluir as inúmeras atividades iniciadas, o que poderá desperdiçar o seu tempo.

No setor afetivo, será importante ter cuidado com a tendência a criar muitas expectativas em relação ao outro. Afinal, caso elas não sejam correspondidas, poderá se frustrar. Será um bom momento para se dedicar às atividades artísticas e cuidar da espiritualidade.

Touro

O taurino viverá uma fase de encerramentos (Imagem: AnaisArt | Shutterstock)

Você viverá uma fase de encerramentos. A tendência será que tudo pareça confuso e que suas emoções fiquem mais intensas. Além disso, poderá reagir de forma radical ao se deparar com dores e traumas internos. De modo geral, esta semana pedirá atenção, pois a sua mente estará mais confusa.

Não será o melhor momento de iniciar algo, mas, sim, de voltar-se para o mergulho interior e avaliar o que ocorre dentro de você, como os comportamentos e os padrões. No caso, a fim de atravessar este período da melhor forma possível, se dedique à espiritualidade e cuide da sua energia e das questões internas. Ademais, caso necessário, procure ajuda terapêutica.

Gêmeos

Fase propícia para os movimentos sociais, especialmente com amigos, grupos de trabalho ou pessoas com ideais em comum. Apesar disso, sua comunicação poderá ficar confusa, o que fará com que os outros não compreendam você. Para evitar confusões, procure organizar melhor as suas ideias antes de falar. Ainda neste período, as atividades em grupo serão favoráveis. Porém, será preciso cautela com os lugares que frequenta, evitando embarcar em espaços que prejudiquem a sua energia. Para encontrar o equilíbrio, cuide das suas emoções.

Câncer

Você entrará em contato com as suas sombras, o que poderá te abalar emocionalmente e aflorar medos e inseguranças. Logo, procure acolher tais sentimentos e tente observar o que desperta suas dores. No setor profissional, você viverá uma fase intensa e movimentada. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento pelos seus esforços. Além disso, a produtividade aumentará e você terá mais força para se dedicar ao que deseja. Porém, haverá tendência a se envolver em mal-entendidos, especialmente nas relações de trabalho.

Leão

O medo do abandono poderá afetar as relações do leonino (Imagem: AnaisArt | Shutterstock) Inseguranças e medo do abandono poderão afetar suas relações nesta semana e te levar a agir de forma desequilibrada. Portanto, tenha cautela para não tomar atitudes radicais e procure compreender a origem dos sentimentos negativos. Ainda nestes dias, você viverá uma fase favorável para o autoconhecimento. Logo, a fim de ter mais clareza dos seus sentimentos e do que ocasiona as suas expectativas, procure se conectar com o seu interior. Por fim, o momento será propício para cuidar da espiritualidade e enfrentar os medos. Virgem Ao longo desta semana, você terá um contato maior com as suas sombras. Será possível que a rotina também seja afetada por inseguranças e situações que geram crises internas. Logo, procure cuidar dessas dores e iluminar os sentimentos. Com isso, poderá aprender o que é necessário para se movimentar em direção a uma realidade mais madura. A tendência será que sinta uma certa insegurança nas relações e que receba mais cobranças ou que se cobre demais. Tudo isso poderá gerar conflitos. Para lidar com essas situações, busque o autoconhecimento e compreenda que as crises são fundamentais para dar espaço ao novo. Libra Fase importante no setor afetivo. A tendência será que busque equilibrar as relações e que tenha mais habilidade para compreender as suas necessidades e as do outro. Contudo, poderá ter dificuldade para estabelecer os limites necessários, se deixando manipular. Ainda neste período, atente-se às suas expectativas. Afinal, elas poderão te levar a fantasiar demais o relacionamento e, caso as coisas não saiam como espera, irá se frustrar. Na rotina, o momento será de organização. Só tenha cuidado para não se cobrar excessivamente e assumir mais compromissos do que consegue cumprir. Escorpião O período será favorável para o escorpiano cuidar da saúde (Imagem: AnaisArt | Shutterstock) Procure se dedicar para que sua rotina se torne mais leve e você tenha mais momentos de lazer. Será uma boa hora para cuidar da saúde. Afinal, estará mais suscetível às alergias, especialmente se o lado emocional não estiver recebendo a atenção de que precisa. Ainda neste período, a tendência será que o lar e as relações familiares necessitem mais dos seus cuidados. Ao mesmo tempo, você poderá se deparar com feridas que te conectam a inseguranças e ao medo da rejeição. Logo, cuide de tais sentimentos e busque ressignificá-los. Sagitário Nesta semana, você buscará por movimentos fora da rotina e terá o desejo de conhecer pessoas e lugares diferentes. Simultaneamente, poderá se deparar com inseguranças vindas dessas energias. Portanto, procure observar as situações que geram desconfortos e cuide melhor dos sentimentos. No ambiente familiar, a fase será de organização nas relações. No entanto, haverá tendência ao aumento de conflitos e cobranças, bem como uma sensação de peso. Apesar dos desafios, será importante estabelecer limites necessários. Por fim, você se conectará com o seu brilho pessoal. Capricórnio Você sentirá a necessidade de ter segurança e estabilidade financeira. Ao mesmo tempo em que poderá se deparar com situações que te levem a gastos imprevisíveis, haverá a chance de receber um dinheiro inesperado. No setor social, você buscará por mais movimento. Todavia, poderá se deparar com cenários que atrasem os seus desejos. Ainda neste período, atente-se à tendência a se iludir com as pessoas. Por fim, os familiares poderão necessitar mais da sua atenção. Será um bom momento para viverem histórias agradáveis e criarem memórias felizes. Aquário As emoções afetarão a vitalidade do aquariano (Imagem: AnaisArt | Shutterstock) Nesta semana, as emoções poderão afetar a sua vitalidade de forma significativa. A tendência será que se depare com inseguranças e medos que prejudiquem a forma como encara a vida. Será o momento de cuidar desses sentimentos e compreender que somente você poderá se curar e se transformar. Ainda nestes dias, qualquer lugar fora de casa e informações novas poderão te atrair e revitalizar. O setor financeiro receberá muita atenção de sua parte. Você buscará se organizar e se equilibrar, mas tenderá a gastar de maneira impulsiva. Peixes Apesar do seu desejo por mais movimento, a tendência será que perceba a necessidade de se interiorizar e de sair do barulho externo, assimilando os sentimentos desconfortáveis que poderão surgir. Ainda nesta fase, poderá ocorrer uma certa insegurança para dar andamento aos projetos. Além disso, haverá a possibilidade de que as coisas caminhem de forma mais lenta do que gostaria. No setor financeiro, o período será de organização. Você terá mais consciência do que traz estabilidade e segurança material. Contudo, poderão ocorrer alguns conflitos relacionados à dinheiro. Por astróloga Thaís Mariano Saiba Mais Diversão e Arte De biquíni, Mel Maia curte clima ensolarado na praia e recebe chuva de elogios

De biquíni, Mel Maia curte clima ensolarado na praia e recebe chuva de elogios Diversão e Arte De biquíni, Bruna Griphao exibe "corpaço" em dia de praia

De biquíni, Bruna Griphao exibe "corpaço" em dia de praia Diversão e Arte Juan Paiva revela sobre ciúmes da esposa com cenas quentes em "Renascer"

Juan Paiva revela sobre ciúmes da esposa com cenas quentes em "Renascer" Diversão e Arte Ananda Paixão lança primeiro EP da carreira; Ouça ‘Mabuia’

Ananda Paixão lança primeiro EP da carreira; Ouça ‘Mabuia’ Diversão e Arte Beyoncé mostra neo country no álbum único e necessário ‘Cowboy Carter’

Beyoncé mostra neo country no álbum único e necessário ‘Cowboy Carter’ Diversão e Arte Veja a previsão completa de abril para os 12 signos