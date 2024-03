Ao Correio, o Corpo de Bombeiros de Pernambuco afirmou que a ocorrência está em andamento e não confirmou o número de vítimas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Um micro-ônibus atropelou várias pessoas que participavam de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, neste domingo (31/3). Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas no acidente, todos participantes do evento religioso.

Ao Correio, o governo de Pernambuco informou que os médicos do Samu constataram quatro mortes, além de outros feridos. Por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), a administração lamentou "o trágico sinistro de trânsito". Os Bombeiros foram acionados por volta das 17h, momento em que responderam ao chamado com oito viaturas.

"As ambulâncias dos bombeiros, conduziram três vítimas do sexo feminino a unidades hospitalares distintas. Médicos do Samu constataram 4 óbitos, no local, além de outros feridos que foram socorridos para unidades hospitalares da Região Metropolitana", diz a nota.

O motorista do micro-ônibus teria fugido do local após o acidente e o veículo tinha autorização da prefeitura de Jaboatão para circular como transporte complementar da cidade. O micro-ônibus tinha saído da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire e seguia para a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e tinha passageiros dentro. Para o governo, "a identificação e localização do motorista é prioridade para a Polícia Civil de Pernambuco".

O atropelamento ocorreu no trecho conhecido como "ladeira da Adelaide", na Avenida Barreto de Menezes.

