Dengue: três das novas tendas devem começar a funcionar esta semana

Três das 11 novas tendas de atendimento a pacientes com dengue do DF devem começar a funcionar ainda esta semana, de acordo com fontes da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Serão as do Guará 1 e do Gama, que funcionarão 24h, e a de Planaltina, que funcionará das 7h às 19h.

O edital de chamamento para a instalação das estruturas prevê que todas comecem a funcionar dentro do prazo de 20 dias, a contar da quinta-feira passada (28/4). Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, as tendas estão vindo de São Paulo.

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou no sábado (30/4), que as novas tendas atuarão como hospitais de campanha, com consultórios, equipamentos, mobiliário e climatização. A do Guará 1 ficará em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 e a do Gama no estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG). Em Planaltina, a nova tenda funcionará na Policlínica. A estrutura da tenda do Gama chegou ao local na tarde deste domingo (31/3).

Atualmente, o DF conta com nove tendas de hidratação, localizadas no Sol Nascente, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.

Além do Gama, Guará 1 e Planaltina, as novas tendas serão instaladas no Paranoá, que também funcionará 24h, Plano Piloto, Vicente Pires, Varjão, Taguatinga e Águas Claras, que farão atendimento das 7h às 19h. Ceilândia e Samambaia, que já contam com uma tenda de atendimento, serão beneficiadas com mais um espaço de acolhimento.



Conforme o publicado no Diário Oficial do DF (DODF), a empresa vencedora do edital de chamamento para celebração de convênio com entidades para a execução de serviços de instalação das 11

tendas foi a Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos, que fica responsável por toda estrutura, profissionais de saúde e atendimento das unidades.