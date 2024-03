Um motorista de um Porsche, avaliado em mais de R$ 1 milhão, bateu em um carro Renault e matou o condutor do veículo na madrugada deste domingo (31/3) na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em nota encaminhada ao Correio, o motorista do Porche perdeu o controle do carro e colidiu com a traseira do Renault, onde estava Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, identificado como a vítima. (veja a íntegra da nota ao final da matéria).

Ornaldo chegou a ser encaminhado ao hospital Tatuapé, onde não resistiu e morreu. Outra pessoa, que estava como passageiro do Porsche foi levado ao hospital São Luiz, onde permaneceu em atendimento. O suspeito, segundo a SSP, fugiu do local.

Segundo o g1, logo após o acidente a mãe do motorista do Porsche chegou ao local, e teria informado agentes que levaria o filho para um hospital, já que ele tinha ferimentos na boca.

Os policiais teriam se encaminhado para o hospital informado pela mãe para coletar o depoimento do motorista e fazer o teste do bafômetro, mas não o encontraram no local. Para a PM, o homem de 25 anos é considerado foragido.

O motorista do Porsche está sendo investigado por homicídio culposo e lesão corporal culposa pelo 30º DP, onde foi registrado, e também responderá por fuga do local do acidente. Exames do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) também foram solicitados para dar seguimento às investigações.

