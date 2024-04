Nadador é hospitalizado após ser atacado por água-viva em Fortaleza

O nadador e corretor de imóveis Ricardo Duarte, 67 anos, foi resgatado e levado ao hospital após ser atacado por água-viva na Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Conhecido como Ricardo Tubaraão, o homem pratica natação desde a juventude. O acidente ocorreu na última terça-feira (26/3) e o resgate da vítima foi feito por uma equipe feminina de canoagem.

"Quando foi agora terça-feira, no início da Semana Santa, eu queria fazer um percurso de oito quilômetros, e quando eu cheguei ali pelo Iate Clube, lembro que estava com corpo todo coberto, tudo normal, e senti uma dor profunda no braço", relatou Ricardo ao portal g1.



Além da forte dor, Ricardo também sentiu falta de ar. Ele estava longe da costa quando começou a passar mal. "Foi quando apareceu uma canoa. Uma equipe de canoagem e dentro estava uma enfermeira. Estava lá e graças a Deus resolveram ir até a mim e me reconheceram. Eu já estava quase apagado. Elas me colocaram dentro da canoa e me levaram para a areia da praia. Me levaram imediatamente para o hospital. Você está tendo um choque. Disse uma pessoa", contou o nadador.

Ricardo chegou ao hospital com manchas no corpo e tremedeira. Ele foi internado e recebeu soro e medicamentos.

Cuidados

Segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará, caso o procedimento de lavar a lesão apenas com água do mar ou vinagre não resolva a situação, a recomendação é procurar atendimento médico especializado, principalmente se a vítima for alérgica, ou se surgirem sintomas como vômitos, náuseas, câimbras musculares ou dificuldade para respirar.

Para evitar acidentes é importante que as pessoas estejam sempre em área protegida por guarda-vidas; além de perguntar ao bombeiro sobre as condições da água e se há presença de águas-vivas e/ou caravelas. Se houver, evite entrar no mar, saia da água imediatamente ao avistar águas-vivas e caravelas; evite entrar no mar sozinho ou à noite e não toque nos animais, mesmo aqueles que estejam aparentemente mortos na areia da praia.

"Caso seja queimado, sair imediatamente da água e lavar o local apenas com água do mar, sem esfregar as mãos na área afetada. As únicas substâncias recomendáveis para se colocar na área atingida é o vinagre ou soro fisiológico gelado para limpar o local, pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando na pele e alivia a dor", explica o Corpo de Bombeiros.

O que não se deve fazer se for queimado por água-viva:

Encostar na área afetada, pois pode queimar a mão e espalhar o veneno para outras partes do corpo;

Jogar água doce no local, isso só vai potencializar a ação do veneno;

Coçar ou esfregar.