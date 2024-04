Sucuri gigante morreu de causas naturais, aponta perícia

De acordo com a Polícia Científica do Mato Grosso do Sul, a sucuri — conhecida como Ana Júlia — encontrada sem vida por um guia na última semana, morreu por causas naturais. A cobra com cerca de 6,5 metros foi encontrada às margens do Rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, em 24 de março.



O anúncio da morte da sucuri foi um choque para a comunidade local e gerou repercussão nas redes sociais. De início, havia suspeita que o animal teria sido morto a tiros, mas especialistas trabalhavam para saber o verdadeiro motivo.

O governo de Mato Grosso do Sul informou que a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para averiguar a morte da sucuri e durante levantamentos, os agentes não identificaram perfurações ou indícios de tiros. "Na inspeção feita no próprio local pela perita não foram observadas lesões no animal", explica Emerson Lopes dos Reis, diretor do Instituto de Criminalística de Mato Grosso do Sul.

A Perita criminal e veterinária, Maristela realizou incisões no corpo do animal fazendo uma análise mais detalhada na sucuri. "Nós realizamos exames minuciosos em toda a pele do animal e foram encontradas apenas alguns arranhões não recentes na cabeça, o que é muito comum em sucuris que são animais predadores", aponta.

Conforme os exames e avaliações, a morte da sucuri foi apontada como por "causas naturais". "Ela não foi acometida por uma morte violenta e diante disso resta como causa natural a morte desse animal", explica Reis.