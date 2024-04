O motorista de uma Porsche que provocou um acidente ao bater contra um Renault Sandero na madrugada do domingo (31/3), em São Paulo, apresentou-se no 30º Distrito Policial, na Zona Leste da capital paulista, na tarde desta segunda-feira (1º/4).

O dono e motorista do carro de luxo, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, era procurado pela polícia após fugir do local do acidente com ajuda da mãe.

De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, Fernando conduzia em alta velocidade quando bateu na traseira do carro de Orlando da Silva Viana, motorista de aplicativo. Viana não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência do acidente.

A colisão ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, em que a velocidade máxima permitida é de 50 km/h. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela Polícia Técnico-Científica, que irá apurar a velocidade do Porsche no momento do acidente.

?????Câmera flagra batida violenta de Porsche contra Sandero; veja o vídeo ?? pic.twitter.com/GqGaVuFiKn April 1, 2024

Segundo boletim de ocorrência, a mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, apareceu no local da colisão e afirmou que levaria o filho ao Hospital São Luiz do Ibirapuera, pois ele apresentava um "leve ferimento" na boca. Os agentes liberaram o jovem para receber atendimento médico, mas, quando foram procurá-lo na unidade de saúde, os policiais foram informados que Fernando não tinha dado entrada no hospital.

Procurados por telefone pela Polícia, nem Fernando, nem Daniela atenderam as ligações. Dessa forma, os oficiais consideraram que houve fuga do local do acidente.