Homem que estuprou 4 filhas e engravidou uma delas é preso na Paraíba

Um homem que estuprou as quatro filhas e chegou a engravidar uma delas foi preso em Mamanguape, região metropolitana de João Pessoa (PB). Ele foi preso pelas equipes da Delegacia Seccional de Polícia Civil (DSPC) e da Delegacia da Mulher em Mataraca (PB) após quase dois anos foragido.

O crime foi denunciado em 2022 por uma das filhas, à época com 13 anos, que ficou grávida em decorrência do abuso. Com a gestação, foi coletado o material genético, que bateu com o do criminoso. A gestação foi interrompida.

Segundo o delegado Sylvio Rabello, a mãe das meninas morreu em 2020 e as mais novas, com 16, 13 e 10 anos, ficavam com a irmã mais velha, então com 23 anos. Os abusos aconteceram quando as garotas estavam na casa do pai.

O inquérito foi aberto ainda em 2022, assim como o pedido de prisão. O acusado foi encaminhado para um presídio no Vale do Mamanguape.