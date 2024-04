Motorista de porsche recuperou CNH suspensa 12 dias antes do acidente

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do porsche envolvido no acidente fatal que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana em São Paulo, recuperou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 12 dias antes do acidente.

A CNH de Fernando foi suspensa em 5 de outubro de 2023, devido a uma série de infrações que acumularam pontos em sua carteira, incluindo uma multa por excesso de velocidade.

A defesa de Fernando classificou o incidente como "uma fatalidade". No entanto, ele foi indiciado por homicídio doloso e lesão corporal, além de fuga do local do acidente.

Por causa da suspensão da CNH, Fernando foi obrigado a passar por uma "reciclagem para infratores", um curso do Detran para poder voltar a dirigir.

Relembre o caso

Fernando dirigia o porshe, avaliado em mais de R$ 1 milhão, quando bateu em um carro Renault e matou o condutor do veículo na madrugada de domingo (31/3), na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Fernando perdeu o controle do carro e colidiu com a traseira do Renault, onde estava Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, identificado como a vítima.

Ornaldo chegou a ser encaminhada ao hospital Tatuapé, onde não resistiu e morreu. Outra pessoa, que estava como passageiro do porsche, foi levada ao hospital São Luiz, onde permaneceu em atendimento.

Já Fernando foi retirado do local pela mãe, que disse que levaria o filho ao hospital. Os policiais teriam se encaminhado para o hospital informado pela mãe para coletar o depoimento do motorista e fazer o teste do bafômetro, mas não o encontraram no local. O motorista foi considerado foragido e se apresentou a tarde de segunda-feira (1º/4).