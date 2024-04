Presença da Força Nacional é estendida nas terras indígenas Guarita e Nonoai

A Força Nacional permanecerá por mais 90 dias em atuação nas terras indígenas Guarita e Nonoai, localizadas no Rio Grande do Sul. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (5/4).

Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a medida presta apoio aos órgãos de segurança pública do estado do RS, nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação de pessoas e patrimônios.

A ação é articulada junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que atua nas regiões que possuem histórico de conflitos agrários e disputa de poder.

A presença da Força Nacional na terras indígenas começou ainda em 2023 e, desde então, vem sendo prorrogada.



A Terra Indígena Nonoai possui cerca de 20 mil hectares de extensão e abriga quase três mil indígenas das etnias Kaingang e Guarani. Já o território Guarita abrange uma das maiores populações indígenas do Rio Grande do Sul e reúne cerca de 6,5 mil pessoas.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro