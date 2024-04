Tutor de pitbulls que atacaram escritora é preso por maus-tratos

O tutor dos cachorros que atacaram a poetisa Roseana Murray foi preso nesta sexta-feira (5/4) por maus-tratos aos animais. De acordo com a prefeitura de Saquarema (RJ), o homem foi preso pela equipe da 124ª Delegacia de Polícia (DP), que investiga os crimes de maus-tratos a animais, lesão corporal culposa e omissão na cautela de animais.

A escritora foi atacada por três cachorros pitbulls por volta das 5h55 desta sexta-feira (5/4) enquanto fazia caminhada na em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ao jornal O Globo, uma vizinha de Roseana relatou que não foi o primeiro caso envolvendo os animas, mas foi o mais grave.

"Foi o primeiro dessa proporção. Mas o problema não é com os pitbulls, mas com a criação desses animais”, aponta. “Não sabemos com que finalidade são criados os animais. Mas eles pareciam estar com fome, chegaram a comer um pedaço do braço dela”.

O socorro foi feito pelo Quartel de Saquarema e a autora segue em estado grave.