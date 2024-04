Poetisa Roseana Murray perde braço depois de ataque de pitbulls

A poetisa Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cachorros da raça pitbull, ontem de manhã, enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos (RJ). Apesar de ter sido socorrida, o estado dela é grave. A agressão dos cães foi tão violenta que a escritora perdeu uma das orelhas, o braço direito, e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios.

O tutor dos cachorros, Deivison Ribeiro dos Santos, de 42 anos, o filho dele e uma enteada foram presos e levados pela Polícia Militar para a 124ª Delegacia. Dentro da casa em que moravam, vizinha à da poetisa, foi encontrada uma moto roubada com a numeração do chassi raspada.

Roseana foi removida de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sandra Noleto, de 61 anos, que mora ao lado da escritora, foi acordada pelos gritos de socorro.

"Uma vizinha pedia ajuda porque a Roseana estava sendo atacada pelos cachorros. Eram três animais de uma casa que foi invadida há algum tempo. Quando vi, eles tinham arrastado ela e estavam comendo o braço", lembrou Sandra, amiga da escritora desde 2005.

A poetista tem o hábito de fazer caminhadas por volta das 6h, e o ataque aconteceu nesse momento — um dos cães pulou o muro, a atacou e outros dois vieram na sequência. "Não sabemos com que finalidade são criados os animais. Eles pareciam estar com fome. Foi o primeiro (ataque) dessa proporção e o problema não é com os pitbulls, mas com a criação desses animais", afirmou Sandra, acrescentando que a agressão a Roseana não tinha sido a primeira.

"Outros vizinhos fizeram registros de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua. Ele (o dono dos pitbulls) cria esses animais há muito tempo. Espero que a minha amiga saia dessa, porque ela saiu daqui muito mal. Além disso, esperamos uma resposta das autoridades para que esse cara seja punido", cobrou Sandra.

A investigação apura os crimes de maus-tratos e omissão na cautela de animais, além de lesão corporal culposa. A Lei Estadual 4.597/05 exige que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só circulem por locais públicos conduzidos por maiores de 18 anos. Além disso, os cães têm de estar presos a guias e focinheiras apropriadas para raças de temperamento agressivo.

Obra

Roseana é carioca e filha de imigrantes poloneses, que vieram para o Brasil antes da II Guerra Mundial fugidos da perseguição aos judeus pelos nazistas. É mãe do chef André Murray e do músico Guga Murray, e mulher do jornalista e escritor espanhol Juan Arias.

Graduada em língua e literatura francesa pela Universidade de Nancy por meio da Aliança Francesa, Roseana tem aproximadamente 100 livros publicados. Tem prêmios da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL). A obra da escritora é, sobretudo, voltada para crianças e adolescentes.

A poetisa integra Lista de Honra do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens (Ibby, na sigla em inglês), da qual a FNLIJ é representante.