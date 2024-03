Homem morre após ser atacado por pitbull enquanto defendia cão vira-lata

Um homem, de 49 anos, morreu após ser atacado por um pitbull na Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), Claudionor Rocha Coutinho estava passeando com seu o pet, um cão vira-lata, quando o pitbull escapou de uma casa e partiu para cima deles.

Claudionor tentou proteger o seu cão, mas teve uma parada cardiorrespiratória durante o ataque. De acordo com a SSP, o homem chegou a ser encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu e veio à óbito. O caso ocorreu no último domingo (25/2).

De acordo com a SSP, o proprietário do pitbull prestou esclarecimentos à autoridade policial, que solicitou exames ao Instituto Médico-Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado como morte suspeita no 24° DP (Ponte Rasa) e segue sob investigação. Lei estadual de 2003 prevê que algumas raças consideradas mais ferozes, como pitbull e rottweiler, devem andar, obrigatoriamente, com coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheiras em locais públicos em São Paulo.

Cão atacou mais pessoas e animais nas últimas semanas

Câmeras de segurança da rua filmaram o ataque do pitbull a Claudionor. Outras pessoas e animais também foram atacados nas últimas semanas, segundo as gravações. De acordo com o boletim de ocorrência, não há um portão na residência onde o pitbull mora, por isso ele teria facilidade para escapar.

Com informações da Agência Estado*