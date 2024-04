Morre Dona Lita, mãe do ex-jogador e senador Romário

Manuela Ladislau, a dona Lita, mãe do ex-jogador de futebol e senador Romário (PL-RJ), morreu nesta quinta-feira (4/4) . "Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, me despeço fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. Minha amada mãe foi ao encontro de Papai do Céu", escreveu Romário no Instagram ao informar sobre a morte da mãe.

Dona Lita ficou conhecida por quebrar garrafas de cerveja toda vez que o filho fazia um gol na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Querida pelos fãs do futebol, se tornou um personagem e mantra na campanha do tetra. Na época, Romário fez cinco gols e acertou a segunda cobrança do Brasil na decisão por pênaltis contra a Itália.

Ainda em sua homenagem, o senador relembrou o carinho e companheirismo que tinha com a mãe. “Todos que me acompanham, conhecem a minha mãe porque ela sempre esteve comigo. Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94”, disse.

O ex-jogador encerrou a homenagem pedindo forças para lidar com o luto ao lado da família. A causa da morte e informações sobre velório e sepultamento não foram divulgados.

O America Football Club RJ, clube em que Romário é o presidente, decretou três dias de luto. “Desejamos muito conforto e força para toda família, nesse momento tão grande de dor”, escreveu o clube.