Estudante morre em tiroteio e UFRRJ suspende aulas por três dias

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, anunciou a suspensão das atividades e das aulas nesta terça-feira (9/4), após uma troca de tiros entre milicianos terminar com a morte de um estudante e duas crianças feridas na segunda-feira (8/4). A universidade declarou luto oficial de três dias.

O estudante de biologia Bernardo Paraiso, de 24 anos, foi morto no centro da cidade. Duas crianças, de um e seis anos, também atingidas pelos disparos durante o confronto foram socorridas para o Hospital de Saracuruna. Atingidas no joelho e na região cervical, respectivamente. A mãe Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também deu entrada com as vítimas, apresentando hematoma na coxa esquerda.

O tiroteio ocorreu por volta das 15h30, na Avenida Ministro Fernando Costa. Milicianos vestidos como policiais, com balaclavas e coletes à prova de balas, corriam pelas ruas carregando fuzis. A ação teria sido uma emboscada para atacar rivais.

Bernardo estava em frente a um supermercado pois tinha ido ao local para fazer compras. Ao começar os disparos, o rapaz foi atingido e morreu no local. Ele foi encontrado já sem vida pelos policiais do Segurança Presente que atenderam a ocorrência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do tiroteio. Homens estavam com roupa camuflada e colete à prova de balas. O local onde ocorreram os tiros fica a 200 metros a Câmara de Vereadores de Seropédica e é cercado de agências bancárias, farmácias e restaurantes.

A ocorrência foi atendida pelos policiais militares do 24° BPM (Queimados), no local um homem foi encontrado ferido por disparos, foi preso e com ele foram apreendidos um fuzil e uma arma e outro homem foi encontrado no local já morto.

Em nota a prefeitura de Duque de Caxias informou que as três vítimas de Perfuração por Arma de Fogo (PAF) deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Rosiane Claudino de Freitas, 34 anos, identificada como mãe das crianças baleadas, deu entrada vítima de PAF em perna esquerda. Após acompanhar o atendimento aos filhos, a paciente passou por avaliação e exames, sendo constatado que não houve lesão óssea. A paciente foi liberada, com orientações médicas e analgesia

"O bebê de 1 ano deu entrada às 16h19, vítima de PAF em joelho esquerdo. O paciente passou por exames de imagens e não foram constatadas fraturas. A direção do HMAPN informa que o bebê, após avaliação e exames, recebeu alta e a menina de 3 anos deu entrada com PAF na região cervical (projétil alojado na altura de c4) e um outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo até a região do tórax, mas apenas em subcutâneo. A direção do HMAPN informa que, no momento, a paciente segue internada e em acompanhamento pela neurocirurgia e equipe interdisciplinar. Seu quadro de saúde é regular", declarou a prefeitura.

