Jojo Todynho abre o jogo sobre fim do namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho quebrou o silêncio após três meses do término com Renato Santiago. Em uma participação no Vacacast, de Evelyn Regly, a influenciadora decidiu compartilhar com os seguidores o real motivo para o fim do namoro.

“Eu e o vida [Renato] somos amigos há muito tempo. Temos um carinho muito grande. Saí de uma turbulência e aconteceu de a gente começar a namorar, a ficar, viver esse relacionamento que foi perfeito, foi maravilhoso até o momento que tinha que ser”, iniciou a cantora.

No entanto, Jojo revelou que apesar de gostar dele, estava buscando outra coisa para a sua vida. “Nesse caminhar do relacionamento, fui me encontrando em vários aspectos da minha vida e chegou um momento que eu falei: ‘Cara não tô pronta pra me entregar de fato a um relacionamento e não posso machucar a outra pessoa. Tô buscando outra coisa na minha vida, uma outra perspectiva'”.



Em seguida, a estudante de direito esclareceu que a decisão do término partiu dela. “Sentamos e eu falei ‘te amo, mas prefiro ser sua amiga do que construir um relacionamento que não é esse o meu propósito e o meu objetivo, quero me conectar comigo mesma”, completou.

Após o término, surgiram especulações de que Jojo teria sido traída, mas ela nega. "Inventaram: ‘Jojo se separa após traição’. Não teve nada disso. As pessoas querem colocar a todo tempo que uma mulher como eu, fora do padrão, não tenho o direito de terminar com alguém [de forma amigável], não posso escolher terminar. Não, tenho que ter sido traída”.

E o carro?

Questionada pela influenciadora sobre o destino do automóvel após terminar o namoro, Jojo garantiu que não quis de volta. “Quando me separei dele, ele falou ‘não quero o carro’. Eu falei: ‘O carro é seu, mérito seu. Se as pessoas não estão acostumadas a ser valorizadas na vida delas, é problema delas’. O povo ficou se doendo, mas quem ia pagar o IPVA era ele, ele trabalha e tem a vida dele. Nos momentos em que eu estava aflita, quem me deu ombro foi ele. Não é porque sou Jojo ou por ele ter um relacionamento comigo, é pela amizade”, explicou.