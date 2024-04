Grupo que faturou R$ 8 mi com falsos investimentos é preso no DF

Uma organização criminosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) acusado de movimentar ao menos R$ 8 milhões com promessas de falsos investimentos. A operação Suor Sagrado foi desencadeada na manhã desta terça-feira (9/4) e cumpriu quatro mandados de prisão e 14 de busca e apreensão no DF, em Planaltina de Goiás e em Rio Verde (GO).

O grupo era comandado por dois moradores de Sobradinho, segundo revelaram as investigações conduzidas pela 35ª Delegacia de Polícia. Ainda de acordo com a polícia, os golpistas fizeram 14 vítimas e se utilizaram de diversas modalidades fraudulentas, como: falsos investimentos, com promessas de rendimentos de 7% ao mês, em que atraíam vítimas que buscavam oportunidades de investimento; financiamentos de veículos ardilosos; de veículos sem o conhecimento dos donos dos carros; compra sem pagamento de produtos eletrônicos; bem como as compras simuladas em máquinas de cartão para obter valores das operadoras de cartão de crédito sem a contrapartida de pagamento.

De acordo com o delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, o grupo um dos investigados construiu uma grande casa no lote do sogro que fica na região de Sobradinho. “Acredita-se que dezenas de pessoas foram vítimas do golpe, mas ainda não registraram as ocorrências, pois estão negociando” seus créditos”, explica.

Dos quatro mandados expedidos pela Justiça do DF, três são membros da mesma família: pai (50 anos), filho (28 anos) e filha (26 anos). O quarto preso é outro morador da cidade (24 anos).

As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Sobradinho e Ceilândia. Em Rio Verde (GO), os policiais estiveram na sede de uma empresa agropecuária que financiou o grupo inicialmente.