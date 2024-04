Yasmin Brunet revela detalhes do encontro com Wanessa Camargo

A influenciadora Yasmin Brunet e a cantora Wanessa Camargo se encontraram pela primeira vez depois de deixar o "BBB 24". Em uma foto de mãos dados publicada neste fim de semana, as duas mostram aos fãs que está tudo bem.

Contudo, a modelo revelou ao jornal O Globo detalhes desse encontro com Wanessa Camargo.“Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido", iniciou.



Em seguida, ela afirmou que o encontro foi rápido, mas que deu para matar a saudade. "Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo”, disse ela.



E os gnomos?

Os gnomos vivem! Após os aliados também serem eliminados do Big Brother Brasil, Yasmin Brunet contou que formou um grupo no WhatsApp com: Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Raquele, Michel e Leidy Elin. Segundo ela, ainda falta adicionar algumas pessoas, como MC Bin Laden.

“O Bin eu não lembro se coloquei. Quero conversar com ele, por ele ter me passado muita fofoca errada, fiquei p… com ele (risos). Ainda vou conversar com, quando ele saiu mandei uma mensagem: ‘Ê fofoqueiro do car…., me passou uma fofoca totalmente errada’. E ele disse: ‘Não, mas foi a forma que eu entendi’. É fod…, porque de fato, lá dentro, é muito complicado entender as coisas, tudo fica mais à flor da pele”,disparou a ex-sister.



Sobre os outros brothers do grupo Gnomos como Nizam e Rodriguinho, ainda não foram incluídos no tal grupo. Isso se dá devido aos acontecimentos e comentários machistas feitos dentro do programa sobre o corpo de Yasmin Brunet. No entanto, a ex-BBB afirma que conversará com os dois.