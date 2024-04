"Assustador" e "terra tremendo": ataques causam terror em SP

Ataques com explosivos a um banco e três carros-fortes geraram um clima de terror em cidades do interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 8. Depois de assaltar uma agência bancária em São Pedro, na região de Piracicaba, os criminosos explodiram e roubaram o dinheiro de dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis. Um terceiro blindado foi atacado na Rodovia Luiz de Queiroz.

Um homem de 67 anos, morador de Limeira, que trafegava com o filho pela Rodovia Washington Luís descreveu momentos de medo e aflição. Ele pediu para não ser identificado.

"Eu estava em sentido contrário e, quando vi a bagunça do outro lado, logo percebi que não era acidente. Pedi para meu filho encostar e nos abaixamos, pois os bandidos ainda estavam lá. Vi que um ônibus ficou preso no meio da confusão. Tinha carro incendiado do lado da pista. Foi assustador", disse. Assim que a polícia chegou, ele e o filho seguiram adiante.

A prefeitura de Cordeirópolis informou que um dos passageiros do ônibus que estava próximo do ataque aos carros-fortes na Washington Luís se assustou com as explosões e passou mal. Ele foi levado para uma unidade de saúde do município, recebeu atendimento e foi liberado.

Na busca aos criminosos, um suspeito foi morto, dois foram presos e fuzis, munições e explosivos, além de veículos usados nos ataques, foram apreendidos pela polícia.

Ataque começou durante a madrugada

O ataque ao banco aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de segunda-feira e as explosões acordaram os moradores da cidade, estância turística de 38 mil habitantes.

Os criminosos chegaram em quatro veículos e bloquearam os acessos à agência do Banco do Brasil, no bairro Santa Cruz, próximo ao centro da cidade. Na fuga, espalharam pregos retorcidos, conhecidos como miguelitos, pelas ruas para dificultar a perseguição e trocaram tiros com policiais militares. Ninguém ficou ferido.

Moradores e usuários de rodovias que estavam próximos dos locais dos ataques relatam momentos de pânico. O vigilante João Angelino da Silva, de 57 anos, estava de serviço em um restaurante a duas quadras do banco, em São Pedro, quando ouviu as explosões.

"Foram três estrondos mais fortes e dois mais fracos. As vidraças balançaram como se a terra estivesse tremendo. Depois ouvi o barulho dos tiros e já pensei em assalto, pois não é a primeira vez que acontece", disse.

Ao sair para a rua, ele chegou a ver um dos carros arrancando em alta velocidade. Este foi o terceiro ataque à mesma agência nos últimos anos.

Em setembro de 2019, a agência de São Pedro foi assaltada com o uso de explosivos. Em março do ano anterior, homens armados invadiram o banco e usaram explosivos para roubar o cofre. O prédio da agência ficou destruído.

Horas mais tarde, aconteceram os ataques aos carros-fortes. Dois deles foram abordados por ao menos dez criminosos armados com fuzis e metralhadora no km 157 da Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis, na mesma região.

Os suspeitos atiraram com fuzis para obrigar os veículos a pararem. De acordo com a Polícia Militar, o bando usava os mesmos automóveis empregados no assalto ao banco, em São Pedro. No início da noite, outro carro-forte foi atacado no km 153 da Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Mesmo sob os disparos de fuzis, o veículo não parou e os assaltantes fugiram.

Em resposta aos ataques, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma ação conjunta para prender os integrantes da organização criminosa que explodiu a agência bancária e os carros-fortes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as investigações levaram à identificação dos veículos usados pela quadrilha. Uma das prisões aconteceu em um pedágio da Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia.

O suspeito que dirigia o carro transportava miguelitos semelhantes aos usados no assalto ao banco, em São Pedro.

Na abordagem, a polícia identificou três endereços que teriam relação com a quadrilha. Em um deles, em Sumaré, houve troca de tiros com outro suspeito, que foi atingido e morreu no local. Foram apreendidos quatro fuzis, uma espingarda, 150 explosivos, mais de 500 cartuchos e munições, três malas com roupas e acessórios, como luvas e balaclavas, kit drone e rádios comunicadores.

Na casa, os policiais também apreenderam R$ 110 mil em espécie. Em outro endereço, em Indaiatuba, outro suspeito dos ataques, um homem já procurado por assalto a carro-forte, segundo a SSP, se entregou aos policiais. No imóvel foi apreendida uma moto furtada em agosto do ano passado em Itu.

"Logo após os ataques, imediatamente as forças policiais foram a campo para identificar e prender esses criminosos. Essas ações ultraviolentas do crime organizado não ficarão sem resposta no Estado de São Paulo", disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, segundo nota da pasta.

A secretaria informou que as investigações continuam para identificação dos demais integrantes da organização criminosa responsável pelos ataques.

O Banco do Brasil informou, em nota, que colabora com as investigações da polícia e atua para regularizar o atendimento, em São Pedro, no menor tempo possível. O banco orienta os clientes e usuários da agência afetada a usar os aplicativos, recorrer a agências próximas ou correspondentes bancários.

Cronologia de ataques na região

Os ataques a carros-fortes têm sido recorrentes na região de Piracicaba nos últimos anos.

16/05/2023 - Uma quadrilha atacou e explodiu um carro-forte no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara dOeste. Dois passageiros de um ônibus ficaram feridos pelos estilhaços dos tiros.

18/08/2023 - Criminosos abordaram e explodiram um carro-forte no km 125 da Rodovia dos Bandeirantes, levando cerca de R$ 2 milhões. Cinco pessoas ficaram feridas.

11/09/2023 - Bandidos usaram metralhadoras para obrigar a parada de um carro-forte na Rodovia Anhanguera, em Limeira. O dinheiro foi roubado. Dois seguranças do veículo ficaram feridos.

08/04/2024 - Cerca de dez homens armados fizeram disparos de fuzil e metralhadora para os veículos pararem e usam explosivos para assaltar dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis. Um jovem passou mal e precisou de atendimento.

08/04/2024 - Uma quadrilha abordou e fez disparos contra um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, mas o veículo enfrentou os tiros e não parou. Os assaltantes empreenderam fuga sem consumar o roubo.