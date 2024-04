PF prende hacker suspeito de vazar dados do Senado, TSE e Exército

A Polícia Federal prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (9/4), um hacker suspeito de ser o responsável por um vazamento de dados do Senado, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e das Forças Armadas. O alvo, preso em Feira de Santana (BA), é suspeito do maior vazamento de dados da história do país, com a divulgação dos dados de 223 milhões de brasileiros.

O suspeito estava foragido desde novembro de 2023, após romper a tornozeleira eletrônica que utilizava em decorrência das investigações da Operação Deepwater, deflagrada em 19 de março de 2021.

Em 2019, o hacker já havia sido preso na Operação Defaced, da Polícia Civil, suspeito de invadir os sites da Polícia Civil de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro.



O mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça foi expedido pela 1ª Vara Federal de Uberlândia (MG). O suspeito ficará detido no Centro de Observação Penal, em Salvador, à disposição da Justiça.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer