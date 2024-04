FAB intercepta avião clandestino em Rondônia; veja vídeos

A Força Aérea Brasileira (FAB) bloqueou, na tarde desta quarta-feira (10/4), um avião que ingressou clandestinamente no país, nas proximidades do estado de Rondônia. A aeronave EMB-810D Seneca vinha da Bolívia e foi detectada pelo Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA).

Segundo a FAB, a Defesa Aérea precisou emitir um Tiro de Aviso após os tripulantes desobedecerem à determinação para mudar a rota e pousar em Cacoal (RO). Após o tiro, a tripulação decidiu fazer pouso forçado em Rondolândia (MT). Após aterrissarem, os envolvidos colocaram fogo no avião e fugiram do local.

A operação faz parte da Operação Ostium, que visa bloquear a entrada de ilícitos transfronteiriços.

Mais um caso em dois dias



Na terça-feira (9/4), outra ação similar ocorreu no Mato Grosso, após a identificação de uma aeronave que tentava entrar no território brasileiro pela fronteira do estado com o Paraguai. O avião interceptado em ação conjunta com a Polícia Federal (PF) carregava 565kg de cocaína. O piloto foi preso em flagrante após pouso forçado em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e a carga, apreendida.

De acordo com as investigações, é possível que o veículo clandestino seja clonado, já que o verdadeiro estaria inutilizado após operações em terras Yanomami em 2023.