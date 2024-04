Escritora Roseana Murray segue estável e faz planos na literatura

A escritora e poetisa Roseana Murray, que foi atacada por três cachorros da raça pitbull na última sexta-feira (5/4), segue em estado de saúde estável. Ela está internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ). Roseana foi atacada enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ela perdeu uma das orelhas, o braço direito, e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios. Segundo André Murray, filho da escritora, a poetisa se recupera bem e faz planos para futuro.

"Está conversando, está comendo, está lúcida, está com projeto para daqui para frente. Não está pensando no que aconteceu, está pensando no que vai acontecer. Como que ela vai continuar tocando a vida e os projetos dela como escritora, que são maravilhosos", disse André, na terça-feira (9/4).

A poetista tem o hábito de fazer caminhadas por volta das 6h, e o ataque aconteceu nesse momento — um dos cães pulou o muro, a atacou e outros dois vieram na sequência. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema, que investiga maus-tratos e omissão na cautela de animais, além de lesão corporal culposa.

A Lei Estadual 4.597/05 exige que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só circulem por locais públicos conduzidos por maiores de 18 anos. Além disso, os cães têm de estar presos a guias e focinheiras apropriadas para raças de temperamento agressivo.

Quem é Roseana?

Roseana é carioca e filha de imigrantes poloneses, que vieram para o Brasil antes da II Guerra Mundial fugidos da perseguição aos judeus pelos nazistas. É mãe do chef André Murray e do músico Guga Murray, e mulher do jornalista e escritor espanhol Juan Arias.

Graduada em língua e literatura francesa pela Universidade de Nancy por meio da Aliança Francesa, Roseana tem aproximadamente 100 livros publicados. Tem prêmios da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL). A obra da escritora é, sobretudo, voltada para crianças e adolescentes.