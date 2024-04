Acidente com ônibus de turismo deixa oito mortos e 23 feridos na Bahia

Um acidente com um ônibus de turismo do Rio de Janeiro deixou ao menos oito mortos, nesta quinta (11/4), na BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no km 885, no extremo sul da Bahia.

O ônibus saiu da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e tinha como destino a cidade turística de Porto Seguro, na Bahia. O acidente ocorreu após o ônibus bater em um barranco e tombar.

No local, oito mortes foram confirmadas. Os outros 23 passageiros, em sua maioria feridos, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

De acordo com a PRF, o ônibus da empresa RM Viagens e Turismo, estava com 34 pessoas a bordo e trafegava acima da velocidade permitida.