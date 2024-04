A autora J.K. Rowling, da saga Harry Potter, voltou a fazer comentários preconceituosos nas redes sociais. A escritora, abertamente transfóbica, atacou atores que participaram de filmes da franquia. No X (antigo Twitter), Rowling alega que 'há um movimento que pretende acabar com os direitos duramente conquistados pelas mulheres', se referindo à mulheres cisgênero.

Rowling disparou críticas para Daniel Radcliffe, de 34 anos, e Emma Watson, de 33 anos, atores que viveram Harry Potter e Hermione nos filmes, enquanto respondia seguidores nas redes sociais. Um usuário comentou sobre a discussão sobre transição de gênero. "Esperando que Daniel e Emma lhe deem um pedido público de desculpas, sei que você os perdoará", escreveu sobre o posicionamento dos artistas em defender os direitos de pessoas trans.

J.K. Rowling no Twitter/X (foto: Reprodução/X)

"Celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os 'destransicionários' traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo", comentou J. K Rowling.

“Nos últimos quatro anos, Hilary Cass conduziu a revisão mais robusta das evidências médicas para crianças em transições já realizadas. Mesmo que você não sinta vergonha de torcer pelo que agora parece ser uma grave negligência médica, mesmo que não queira aceitar que pode ter errado, onde está seu senso de autopreservação? O movimento em que você embarcou com tanto prazer está se precipitando em direção a um penhasco", continuou Rowling.

J.K. Rowling no Twitter/X (foto: Reprodução/X)