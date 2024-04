PF diz que pelo menos 25 corpos estavam em barco à deriva no Pará

A Polícia Federal afirmou que pelo menos 25 corpos estavam em um barco encontrado à deriva no Pará. Nesta terça-feira (16), os investigadores também descobriram que as vítimas eram africanas, com origens no Mali e na Mauritânia. As diligências apontam que a embarcação saiu da África após o dia 17 de janeiro.

Dentro da embarcação, foram encontradas capas de chuvas, junto aos restos mortais, o que ajudou a identificar a quantidade de pessoas que estavam no local. São 23 capas de chuvas da cor verde e duas amarelas. As investigações, assim como o trabalho de perícia, estão ocorrendo em Belém. Uma equipe de Brasília foi deslocada para reforçar o trabalho policial.

"O trabalho da perícia nos corpos prosseguirá em Belém, enquanto que o barco e objetos são periciados em Bragança", aponta a corporação. O barcon foi encontrado no sábado (13), por pescadores. As suspeitas iniciais são de que os ocupantes morreram de fome e sede no oceano.



Os corpos encontrados no Pará já estavam em avançado estado de decomposição. Outro objetivo da perícia é descobrir a identidade e as idades das vítimas, assim como o sexo.