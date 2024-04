Homem é baleado por bombeiro por pular catraca do metrô de São Paulo

Um homem foi baleado por um bombeiro de folga dentro da estação da Luz, no Centro de São Paulo, após pular a catraca do metrô. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (17/4).

Ferido, o homem foi encaminhado para atendimento na Santa Casa. A Secretaria da Segurança (SSP) diz que o disparo ocorreu após luta corporal entre o profissional e o homem dentro da estação. "Na ocasião, agentes de segurança do Metrô foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Foi constatado que um bombeiro militar havia passado a catraca, quando flagrou o homem de 25 anos, passando sem pagar a passagem. O bombeiro pediu para que ele voltasse e pagasse a passagem, momento em que o homem avançou contra o bombeiro", diz a nota.

A SSP explicou que foi nesse momento que o homem continuou avançando e o bombeiro interveio o atingido na perna.

Ainda de acordo com a SSP, o caso é investigado pela Delegacia de Policia do Metropolitano (Delpom) e as apurações são acompanhadas pela Polícia Militar. "A autoridade policial já ouviu o policial e uma testemunha, e aguarda os resultados dos exames periciais para análise dos laudos. Imagens do local foram solicitadas e diligências prosseguem com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias dos fatos."

Os seguranças do metrô chamaram uma ambulância para o rapaz. O jovem segue internado na Santa Casa de Misericórdia.