Roseana teve alta do hospital nesta quinta-feira - (crédito: Divulgação)

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, fez o primeiro post nas redes sociais após deixar o hospital nesta quinta-feira (19/4). "Chegar em casa foi uma emoção tão vasta quanto o mar. Acordo cedinho e penso, estou em casa", escreveu a poeta.

Nesta quinta-feira (18/4) Roseana teve alta do hospital onde estava internada, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o começo do mês, após ser atacada por três cães da raça pitbull. A escritora perdeu uma das orelhas, o braço direito, e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios e gerou comoção ao deixar o hospital.

Murray foi atacada na rua de casa, por volta das 6 horas da manhã enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A escritora exaltou estar me casa novamente e disse estar feliz. "Penso, que casa linda, aberta para a música do oceano, para a língua das flores e das árvores, aberta para toda magia e para o invisível. Estou feliz", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roseana Murray (@roseanamurray)