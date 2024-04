Nísia Trindade escreve carta a poetisa atacada por três pitbulls no Rio

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, escreveu uma mensagem para Roseana Murray, que foi atacada por três cachorros no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda-feira (15/4). No último dia 5, a escritora teve o braço e a orelha direita arrancados pelos animais. internada em um hospital carioca, ela compartilhou nas redes sociais uma série de elogios ao atendimento que vem recebendo no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Ao lado de muitas pessoas, fiquei chocada como ataque de Cérbero (na mitologia grega, o cão monstruoso de três cabeças) e comovida diante de sua força vital e seu reconhecimento ao SUS. Eu que já conhecia seus livros passei a admirá-la ainda mais. Receba meu abraço solidário e carinhoso", diz o texto da ministra, publicado pela poetisa.

"Cérbero" refere-se a um texto escrito pela autora no dia anterior sobre o ataque que sofreu. "Me lembro do mito de Cérbero, o cachorro de três cabeças que tomava conta da passagem dos recém-mortos para o outro mundo. Eles eram ferozes e ninguém os vencia. Os três cachorros que me atacaram pareciam Cérbero, o cão de três cabeças prontos para me levar para a morte. Não conseguiram. Estou viva", diz texto de Murray publicado ontem no Instagram.

"Agora já estou planejando um sarau de poesia aqui no Hospital Alberto Torres, onde irei presentear cada um que cuidou de mim com um livro meu. Autografado com a mão esquerda. Este hospital é uma casa muito especial. Ouço as histórias dos enfermeiros e enfermeiras, troco com eles as minhas histórias, trocamos galáxias de amor", acrescentou ainda a autora.

Relembre o caso

Roseana Murray foi atacada pelos cães quando saía de casa, por volta das 6h no dia 5 de abril, para uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, hábito que mantinha diariamente. No ataque, ela teve o braço e a orelha direita arrancados pelos animais. Gravemente ferida e desmaiada, a escritora foi arrastada pelos cães por cerca de 5 metros.

A autora já escreveu mais de 100 livros de poesia para crianças e jovens. Entre coleção de prêmios, está o da Academia Brasileira de Letras (ABL) para literatura infantil, em 2002, com o livro “Jardins”.

Nesta segunda, Murray também compartilhou o primeiro poema que escreveu, ainda na Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Alberto Torres, na capital carioca. Ela afirma que "todos são anjos" no local.

"Um anjo varreu a tristeza da casa.

Com suas asas feitas

de alguma coisa que não conhecemos.

Varreu como varrem ruas e praças.

Juntou tudo em suas mãos,

soprou, soprou, soprou", diz trecho.

O verso foi escrito pela irmã da autora a seu pedido, já que ela ainda não consegue escrever com o braço esquerdo.