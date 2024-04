A escritora Roseana Murray, 73 anos, teve alta do hospital onde estava internada, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o começo do mês, após ser atacada por por três cães da raça pitbull. A escritora perdeu uma das orelhas, o braço direito, e teve de reconstruir o esquerdo e os lábios e gerou comoção ao deixar o hospital.

A equipe do hospital prestou homenagem à escritora. Com camisas personalizadas com a frase "lute como uma escritora", médicos, técnicos e enfermeiros, aplaudiram, abraçaram e se despediram da artista. A escritora também agradeceu aos profissionais e disse que foi bem cuidada pela equipe do Hospital estadual Alberto Torres.

Veja o vídeo

EJA

Murray foi atacada na rua de casa, por volta das 6 horas da manhã enquanto fazia uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Roseana contou que os cachorros estavam na rua no momento do ataque. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao Fantástico.

Ao jornal, a escritora também comentou que deseja voltar a escrever.

Os donos dos animais, Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, tiveram a prisão preventiva decretada no domingo (7), durante audiência de custódia. A Justiça do Rio, entretanto, concedeu liberdade aos três na quinta-feira (11).