Brasil chega a 1,6 mil casos fatais de dengue confirmados neste ano

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti - (crédito: Shinji Kasai/Courtesy of Shinji Kasai/AFP)

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil alcançou a marca de 1.601 mortes confirmadas pela dengue em 2024. Os dados foram publicados no painel de monitoramento das arboviroses, controlado pela própria pasta, com dados atualizados na sexta-feira (19/4). Outros 2,06 mil casos fatais ainda estão sob investigação.

Segundo a pasta, o número de mortes confirmadas já é 35% superior a todo o ano passado, quando foram contabilizadas 1.179 mortes de brasileiros pela doença. Sobre os casos prováveis, o painel do ministério revela que já são mais de 3,5 milhões em todo o país, contra 1,6 milhão em 2023.

Em relação à divisão de sexo, as mulheres são as que mais são impactadas pela dengue, e representam, ao todo, 55% de todas as ocorrências prováveis, ante 44% entre os homens. A faixa etária mais afetada pela doença é entre 20 e 29 anos, com 358 mil mulheres dentro dessa faixa atingidas, contra 299 mil homens.

Mesmo com o número de casos e mortes consideravelmente superior em relação ao ano passado, a letalidade da doença em relação ao total de casos apresentou uma leve redução, com 4,35% de casos graves em 2024, ante 4,83% no ano passado. Também é menor a letalidade dos casos prováveis, que passou de 0,07% para 0,05%.

Ampliação da faixa etária para vacinação

Na quarta-feira (17), o ministério recomendou a ampliação da faixa etária contemplada com a vacinação da dengue para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos de idade. A pasta argumenta que a estratégia é temporária e visa a aplicação de doses que já estão próximas da data de vencimento.

No caso de ainda houver baixa adesão pelos municípios à campanha de vacinação, a aplicação das doses que estão próximas ao vencimento poderá ser ampliada à faixa etária que consta na bula do imunizante contra a doença, que vai de 4 a 59 anos. A pasta reitera que a medida só deverá adotada em caso de necessidade, para que não haja perda do imunizante.