Cachorro morre após ser enviado para estado errado por transporte aéreo

Um cachorro da raça golden retriever, de 4 anos, morreu durante o transporte aéreo da Gollog — empresa da companhia Gol. Na segunda-feira (22/4), o pet deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop (MT), no mesmo voo do tutor, mas por um erro na logística da companhia aérea, o animal foi mandado para Fortaleza (CE). Joca, como era chamado, ao ser levado novamente à Guarulhos para reencontrar o dono, foi encontrado morto.

Após desembarcar em Sinop, o tutor, João Fantazzini, foi notificado do erro e optou por voltar a Guarulhos para reencontrar o pet. Porém, quando chegou foi informado da morte de Joca. A família de João acusa a empresa de não ter prestado os cuidados necessários ao animal. A Gol afirma que acompanhou Joca em todo o trajeto e que o falecimento foi em São Paulo, depois do retorno.

“Chegando em Fortaleza, eles [Gol], deixaram o cachorro no sol na pista dentro da caixa. Nosso Joca chegou em SP e deram a notícia de que ele estava morto! Lamentável, Joca era um cachorro de apoio emocional. [...] Por um erro, acabou com nossa família! Nada vai trazer o nosso Joca de volta”, contou Giovanna Fantazzini, irmã do tutor do Joca.

O que diz a Gol

Por meio de nota enviada ao Correio, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte do animal e que está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade.

“ A GOL se solidariza com o sofrimento do tutor do Joca e de sua família. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente pela perda do seu animal de estimação”, informou em nota.

Veja a Íntegra da nota da Gol



A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o cão e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo G3 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do animal sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do cão.

A Companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time.

Suspensão e restrição de serviços

Para se dedicar totalmente a concluir o processo de investigação deste evento, a GOL suspendeu por 30 dias (a partir desta quarta-feira, 24/04 até 23/05) a venda do serviço de transporte de cães e gatos pela GOLLOG Animais e pelo produto Dog&Cat + Espaço, para viagens realizadas no porão da aeronave. O serviço Dog&Cat Cabine, para Clientes que levam seus pets na cabine do avião, não sofrerá nenhuma alteração.

Para os Clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24/04/24 a 23/05/24 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05/24 em voos até 31/12/2024.

Aqueles Clientes que se encontram no destino de sua viagem e possuem um dos serviços restritos contratados para a volta serão atendidos se assim desejarem.

As equipes de aeroportos da GOL estarão à disposição para dúvidas ou através da central de atendimento pelo 0800 704 0465.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori